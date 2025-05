La Roma frena la Fiorentina di misura e rovina il sogno europeo delle viola, che terminano quarte

La Fiorentina Femminile cestina l'occasione di acciuffare il terzo posto della Poule Scudetto, l'ultimo disponibile per un posto in Europa, perdendo in casa per 0-1 contro la Roma.

Dopo 45 minuti di equilibrio, dove le due squadre si studiano senza affondare il colpo, è la Roma a dare lo scossone al rientro dall'intervallo: Hove viene sgambettata da Erzen, ci pensa Giugliano a trasformare il rigore decisivo. Fiorentina che poi colpisce ben tre traverse, prima con Bredgaard poi con Severini (addirittura due volte), ma non basta. Finisce 0-1 per le capitoline, e sfuma così il sogno europeo delle ragazze di De la Fuente.