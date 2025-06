Non solo lo sconto accettato dal Genoa: sul gong finale la Fiorentina ha risparmiato un altro gruzzolo importante nell'affare Gudmundsson

Albert Gudmundsson tra qualche ora diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. La società viola ha trovato l'accordo con il Genoa per il riscatto nell'ultimo giorno disponibile, con il Grifone che ha accettato la proposta di sconto richiesta dal club gigliato.

Un ulteriore… Sconto!

Alla fine l'islandese sarà viola per 13 milioni, a differenza dei 17 (più bonus) previsti dall'affare della scorsa estate. Uno sconto di 4 milioni di euro che si va a sommare a un risparmio di altri 2 milioni che la Fiorentina ha ottenuto riscattando il calciatore oggi.

Il prezzo finale

Nel caso in cui il riscatto non fosse andato in porto, infatti, il club di Commisso avrebbe dovuto pagare una sorta di penale prevista di ulteriori 2 milioni di euro che si sarebbero aggiunti ai già spesi 6 milioni per il prestito oneroso. E se la cifra preventivata all'inizio per il suo cartellino si aggirava intorno ai 30 milioni di euro, il prezzo concordato oggi è di gran lunga inferiore (dovrebbe essere intorno ai 20 milioni).