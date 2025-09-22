Corriere Fiorentino: I proclami offensivi dell'estate? Un ricordo lontano

Tre, le pagine dedicate alla Fiorentina che troviamo sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 2

Sulla gara del Franchi c'è: “Fabregas apre la crisi”. Sottotitolo: “Dopo un buon primo tempo e il vantaggio di Mandragora, la squadra crolla sotto i colpi del Como che ribalta il risultato e vince come un anno fa. Dura contestazione dei tifosi”.

Pagina 3

Le dichiarazioni: “Pioli non trova la quadra ”I fischi dei tifosi sono giusti oggi è una giornata triste". Sottotitolo: “L’allenatore a denti stretti: ”Sono amareggiato, tocca a me trovare le soluzioni". E Pradè chiarisce: fiducia illimitata in lui".

Pagina 4

L'indicazione arrivata dal campo: “Le polveri bagnate dell’attacco Kean sfiduciato e ancora a secco”. Sottotitolo: “Scarsa intesa e pochi palloni giocabili. I proclami offensivi dell’estate sono lontani”. Di spalla infine il commento: “Un avvio horror senza alibi”.