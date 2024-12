Si è appena conclusa la gara delle ore 15 di questa domenica di Serie A. Venezia-Cagliari era uno scontro cruciale per la lotta salvezza e a spuntarla sono i lagunari, che danno un importante segno di vita.

La cronaca della gara

L'inizio è molto equilibrato, con almeno una palla gol per parte. Al minuto 38 la sblocca il Venezia con Zampano, che per altro esulta con la camminata tipica di Biraghi. Inizio ripresa interamente a tinte arancioneroverdi, l'ex Oristanio si vede annullare un gol per fuorigioco ma qualche minuto dopo Sverko firma il raddoppio regolare. Lì il Cagliari si sveglia e gioca venti minuti assediando i padroni di casa; Pavoletti dimezza lo svantaggio, ma non basterà. Strepitoso Filip Stankovic, portiere del Venezia, con almeno tre interventi decisivi per il 2-1 finale.

Come cambia la classifica

Con questo risultato il Venezia lascia l'ultimo posto al Monza e va a -1 di un Cagliari ormai bloccato in zona retrocessione. Inguaiata la squadra di Nicola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Atalanta 37, Inter *34, Lazio 34, Fiorentina *31, Juventus 28, Bologna* 28, Milan * 26, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Roma 19, Genoa 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

* = una partita da recuperare