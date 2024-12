FOTO - Presente al 'Penzo' per Venezia-Cagliari un doppio ex. Che ha anche dolci ricordi in viola

Il match delle 15:00 di questa domenica di Serie A è un Venezia-Cagliari importantissimo per la lotta salvezza, soprattutto per i padroni di casa già in grave difficoltà. Per l'occasione, allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’, ha fatto visita un doppio ex della sfida… che ha vestito anche la maglia della Fiorentina, lasciando dolci ricordi.

Un grande ex viola a vedere Venezia-Cagliari

A vedere Venezia-Cagliari c'è Luis “Lulù” Oliveira, che ha vestito la maglia rossoblù per cinque anni (1992-1996 e 1999-2000) e ha avuto anche un'esperienza di sei mesi in laguna nel 2005. Nel mezzo delle due parentesi sarde, ci sono i suoi tre anni in maglia Fiorentina: 116 presenze e 26 gol totali.

Ecco la sua foto: