La Gazzetta dello Sport: Vanoli a tempo, l'ultimatum della Fiorentina all'allenatore

Due pagine sulla crisi della Fiorentina, presenti sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 20

Il titolone scelto è: “Vanoli a tempo”. E ancora: “L'ultimatum della Fiorentina o vince o se ne va”. Sommario: “Decisive le partite a Losanna e con l'Udinese. Si valuta un innesto dirigenziale. E si pensa a Walter Sabatini”. In taglio basso: “In ritiro un allenamento al giorno In Conference per evitare i play off”.

Pagina 21

Presenti una serie di pareri illustri di persone che credono ancora alla salvezza. Il titolo è: “Viola non è finita”.