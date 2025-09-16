Rooney: "Dzeko non è stato apprezzato quanto meritava, un giocatore dominante ma molto sottovalutato"

L'ultimo weekend in Premier League è stato caratterizzato dal derby di Manchester, vinto nettamente per 3-0 dal City contro lo United.

Derby del passato

Un derby del passato lo ha ripercorso una delle leggende moderne dei Red Devils, vale a dire Wayne Rooney che, tra le altre cose, tessuto apertamente le lodi dell'attuale attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko (il quale ha un trascorso importante col City alle spalle).

“Dzeko sottovalutato”

Tremenda per Rooney fu la sconfitta per 6-1 patita ad Old Trafford il 23 ottobre 2011, in cui lo stesso Dzeko segnò una doppietta. "Il City aveva una grande squadra all'epoca - ha spiegato - Edin Dzeko non è stato apprezzato quanto meritava. Ha avuto un ruolo fondamentale nel dominio del City in quel periodo ed è stato sottovalutato il suo impatto. In campo c'erano anche David Silva, Mario Balotelli, Yaya Touré, Vincent Kompany e Joe Hart. Una squadra davvero forte".