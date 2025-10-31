Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara col Parma: “Vedo che il livello degli allenamenti si è alzato, sono molto contento anche se ovviamente ancora dobbiamo fare degli step importanti. Il Parma è forte, ha speso negli anni per vincere la Primavera 2 e non ci è mai riuscito perdendo sempre in finale, ma è una squadra costruita per fare bene. Conosco l'ambiente, affronteremo una formazione forte di cui conosciamo benissimo le qualità”.

“Presto per parlare di playoff ma…”

Poi ha aggiunto: “Noi siamo pronti a fare la nostra partita consapevoli delle nostre potenzialità. Veniamo da una gara giocata bene contro l'Atalanta, nella quale abbiamo capito che possiamo essere protagonisti in questo campionato. Il test di domani ci darà risposte importanti, anche se è ancora presto per parlare di playoff”.