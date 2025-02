L'ex calciatore fiorentino Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto sull'attualità in casa Fiorentina: “Manca un vero leader a questa squadra, al momento i giocatori ci sarebbero anche… Qualcosa manca. Nonostante ciò, vedo anche troppa negatività perché il lavoro fatto finora non è da bocciare. Non so se la partita di venerdì sia l'ultima spiaggia, può essere uno spartiacque per tante cose”.

“Inevitabile riflettere dopo gli ultimi risultati. Sul gioco…”

E aggiunge: “Non parlerei di sfiducia, è un termine pesante, ma gli ultimi risultati fanno riflettere. Credo sia anche inevitabile. Gioco? La Fiorentina non sta dando la sensazione di avere un'identità. Nei momenti negativi si vedono leadership e organizzazione”.

“Pongracic si sta riprendendo. A quattro con Comuzzo lo vorrei vedere”

Sulla coppia Comuzzo-Pongracic: “A tre non gioca mai, non credo lo rivedremo mai più in quel caso… Ma a quattro sì, sarei curioso. Il croato è un altro giocatore in questa linea, ha avuto problemi fisici ma si sta riprendendo”.