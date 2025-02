Nel suo intervento a Radio Bruno Toscana, l'ex calciatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha espresso le sue perplessità sulla situazione in casa viola: “Devo dare tempo a Palladino? Ma mancano dodici partite! Qual è il tempo? E poi, in ogni caso, non può venirmi a dire di cinque anni fa, non può fare paragoni”.

“Nessun allenatore prima di lui ha avuto a disposizione un mercato così, con Commisso”

E aggiunge: “In cinque anni Commisso non ha mai fatto un mercato come quello fatto per lui. Ciò che Palladino ha avuto a disposizione, sia in estate che a gennaio, certi allenatori non l'hanno mai avuto. Nel momento in cui ti crogioli nei paragoni, ti perdi invece di pensare a quello che devi fare. Ogni anno è differente, il paragone non vuol dire niente. E non regge. In questo momento sono veramente molto preoccupato”.