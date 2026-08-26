"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata. Ospiti Lorenzo De Santis e Arturo Leoncini

Ricomincia questa sera l'appuntamento settimanale con Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com che torna con la sua terza stagione. In questa puntata parleremo della discussa formazione schierata da Grosso a Roma e ovviamente di mercato, con il caso Kean esploso nelle ultime ore e il casting per il suo sostituto.

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Anche stasera ci saranno grandi ospiti, come l'esperto di mercato Lorenzo De Santis e il giornalista e radiocronista Arturo Leoncini. Parteciperanno anche i nostri redattori, conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

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