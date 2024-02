Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato al TGR Toscana della partita di ieri della Fiorentina contro il Frosinone, oltre al prossimo impegno dei viola contro il Bologna nel recupero. Queste le sue parole: “E' stata una vittoria roboante con ben 5 gol. Bene l'arrivo di Belotti, erano due anni che la squadra viola aspettava un giocatore che potesse mettere in moto tutti i meccanismi. Ne aveva provati 5 di centravanti e non era andato bene nessuno. Belotti ha dimostrato che può essere quel giocatore che mancava, il vizio del gol non lo ha perso.

Per l'Europa ora c'è il Bologna, c'è la possibilità di superare i felsinei. Servirà la miglior Fiorentina, che ieri si è rivista. Sarà un'occasione importante per dare continuità”.