Calamai: "Spalletti andrà a vedere il nuovo Belotti rilanciato dal passaggio alla Fiorentina"

Che tornare a vestire la maglia della Nazionale si uno degli obiettivi che si è dato il nuovo centravanti della Fiorentina, Andrea Belotti, non c'è dubbio.

Il giornalista Luca Calamai, in un commento scritto per Tuttomercatoweb, analizza la situazione centravanti in chiave azzurra e scrive: “Luciano Spalletti sta cercando disperatamente un centravanti per la sua sfida all’Europeo. Lo scenario non è allegro. Raspadori è un adattato, Scamacca non decolla, Kean è fermo da tempo. C’è poco da stare allegri. E giugno si avvicina”.

E poi: “Speriamo che questo finale di stagione regali al cittì azzurro una buona idea (anzi un buon nome) da cogliere al volo. Sono sicuro che presto andrà a vedere il nuovo Belotti rilanciato dal passaggio alla Fiorentina e subito a segno”.