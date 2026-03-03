Braglia: "La Fiorentina rischia molto, Lecce e Cremonese hanno più identità dei viola. La Conference? Spreco di energie"

Simone Braglia, ex portiere con un passato in Serie A, ha parlato a TMW Radio menzionando anche la situazione della Fiorentina, incastrata nella lotta per non retrocedere.

Il commento di Braglia

“La Fiorentina sta rischiando molto, perché è vero che qualitativamente è una buona squadra, ma lo diciamo da inizio anno ed è ancora lì. Non è una squadra abituata a stare in quelle zone, penso al Lecce e alla Cremonese che hanno più identità dei viola per lottare per la salvezza, sono abituate a lottare per certi traguardi. E andando avanti in Conference, la Fiorentina sprecherà ancor più energie”.