Adesso ci siamo. Quasi tutto è pronto per l’inaugurazione ufficiale del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina che potrà essere aperto ai tifosi viola.

E in questo senso sul Corriere dello Sport-Stadio vengono confermate le nostre anticipazioni date ieri. Tutto lascia pensare che possa esserci questa cerimonia lunedì 9 ottobre, considerando che poi la domenica a seguire il campionato osserverà una nuova sosta per gli impegni delle nazionali.

Intanto il presidente viola Commisso e i suoi collaboratori hanno preso atto senza assumere altra posizione rispetto a quella già conosciuta in tutta la vicenda e, adesso, aspettano soltanto che si arrivi al 28 settembre per veder messi in pratica gli ultimi adempimenti necessari a livello burocratico.