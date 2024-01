Il Corriere dello Sport-Stadio apre con il titolo "Tango fatale", riferendosi alla sfida tutta argentina in Fiorentina-Inter in programma stasera tra gli attaccanti Beltran e Lautaro Martinez.

Pagina 7

Qua leggiamo i titoli: "Fiorentina Beltran l'occasione perfetta", mentre in basso c'è "Brekalo va in prestito all'Hajduk".