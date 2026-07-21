Kean non è insieme ai compagni al Viola Park: il motivo

La Fiorentina è scesa in campo da pochi minuti al Viola Park per l'allenamento pomeridiano, con diversi tifosi viola presenti allo stadio Curva Fiesole.

Kean assente

Assente dal gruppo Moise Kean, attaccante della Fiorentina che sta lavorando in palestra per un lavoro personalizzato alla ricerca della migliore forma fisica dopo i tanti problemi dello scorso anno.

Bagno di folla per Grosso

Non ci sono altre novità. Bella l'accoglienza dei piccoli tifosi viola, che prima dell'allenamento hanno circondato mister Grosso per autografi e foto. Da sottolineare anche come Moreno ha iniziato la sessione con un lavoro personalizzato.