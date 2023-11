L'Italia U21 di Bianco pareggia all'ultimo secondo contro l'Irlanda e rimane prima nel girone: decisivo un doppio Gnonto

Una partita pazza al Turner's Cross tra Irlanda U21 e Italia U21, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Gli azzurrini di Nunziata raggiungono il pareggio del 2-2 in extremis, con il gol di Gnonto che permette alla squadra di rimanere in testa al girone A di qualificazione. A portare avanti i padroni di casa era stato Phillips, raggiunto poi dal rigore di Gnonto allo scadere del primo tempo. Poi ancora Irlanda con Armstrong e ancora Gnonto, ancora allo scadere, questa volta di partita, per il 2-2 finale. Nessun minuto in campo per Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina in prestito alla Reggiana.