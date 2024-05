Augello: "Il nostro match point per la salvezza è oggi, non contro la Fiorentina"

In campo in questi minuti per la (loro) penultima gara di campionato Cagliari e Sassuolo: per i rossoblù la chiusura sarà in casa con la Fiorentina ma la possibilità di salvarsi c'è già oggi, in caso di vittoria. Il terzino Tommaso Augello a Sky ha anzi rilanciato l'idea di chiudere i conti prima del match con i viola:

"Sentiamo che è una partita speciale, diversa dalle altre, decisiva per noi. Dobbiamo stare tranquilli, ma concentrati per giungere all'obbiettivo. Abbiamo tanti tifosi, è una trasferta particolare rispetto alle altre e ci aiuteranno. Il match point è oggi, non con la Fiorentina".