Nel suo consueto editoriale su La Repubblica edizione Firenze, il giornalista Giuseppe Calabrese si domanda: “E adesso?”. Duro il suo commento sulla sconfitta della squadra di Pallladino contro il Real Betis: "La Fiorentina ha perso l’occasione di salvare una stagione che ora rischia di trasformarsi nel più clamoroso flop della gestione Commisso. Rimane solo il campionato per salvare la faccia, ma risalire in classifica è un’impresa quasi impossibile".

E ancora: “Palladino ha fallito e ha trascinato nel baratro una città intera, che in questi anni si era fatta piacere perfino la Conference pur di stare in Europa. Sì, va bene, Palladino in campionato potrebbe fare più punti di Italiano quindi, dirà qualcuno, l’asticella potrebbe averla alzata. Ma il calcio è fatto di risultati, non di numeri, e Italiano ha fatto giocare alla Fiorentina tre finali, Palladino zero. Quindi l’asticella si è abbassata, e parecchio. Chissà se qualcuno si assumerà la responsabilità di questa disfatta, e se le riflessioni delle prossime settimane porteranno a un ribaltone. Ma è chiaro che per ripartire servirà una squadra tutta nuova, o quasi. Un investimento importante. Un rilancio su cui Commisso dovrà riflettere. La Fiorentina non può permettersi di galleggiare nella mediocrità di una classifica senza ambizione”.