La bacchettata di Palladino a Richardson: troppo impacciato e superficiale per i gusti del tecnico

La serata di Guimaraes ha lasciato in eredità anche una discreta bacchettata da parte di Palladino ad Amir Richardson: sottolinea La Nazione come il tecnico non abbia apprezzato particolarmente la prestazione del marocchino, sostituito infatti all'intervallo. Il classe 2002 sta ancora faticando ad impattare sulla realtà viola, pur trasmettendo sensazioni intriganti qua e là: ma è ancora troppo lento e impacciato, nonché superficiale in alcune giocate. Per questo è arrivato il rimprovero di Palladino, che però non lo ha certo bocciato.