C'è stata una fase in cui le carriere di Moise Kean e Dominic Calvert-Lewin si sono incrociate: era la stagione 2019/20 e il club era l'Everton, con la panchina prima di Duncan Ferguson e poi di Carlo Ancelotti. Kean era alla prima esperienza fuori confine mentre Calvert-Lewin l'idolo di Goodison Park: l'attaccante viola di fatto era la riserva del compagno, talvolta anche la spalla ma di certo non il protagonista.

La carriera di Calvert-Lewin poi è andata un po' in calando e nonostante i 27 anni di età, sembra un po' in fase ristagnante, con la doppia cifra che manca ormai dal 2021. Se ne parla in ottica Fiorentina in vista di gennaio, per quello che sarebbe uno switch di ruoli in pratica, con Kean grande protagonista e l'inglese che reciterebbe il ruolo da spalla: “cioè, si sta ribaltando la situazione”, come direbbe Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo.