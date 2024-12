Il club rassicura Palladino: il regalo di Natale ci sarà. Ferrari fa eco a Commisso e stavolta la Fiorentina non può davvero tirarsi indietro

Il timore un po' diffuso è che alla fine resti la delusione per un'occasione non colta e lasciate scivolare, un po' come accaduto in un paio di recenti mercati di gennaio. Su tutti l'ultimo. Secondo il Corriere Fiorentino però, le parole di Ferrari in Portogallo, che fanno seguito a quelle di Commisso dei mesi scorsi, sono di rassicurazione per Palladino: il tecnico avrà il suo/i suoi regali di Natale. Su tutti, il centrocampista che manca.

Il profilo e il tipo di investimento daranno anche la misura delle ambizioni tanto sbandierate: la rosa di nomi è ristretta più o meno a tre, da Folorunsho a Frendrup e Fazzini. L'occasione offerta dalla classifica è ghiotta e stavolta per la Fiorentina è vietato tirarsi indietro.