Claudio Ranieri: "Settimana cruciale per la nostra stagione. Abbiamo due ultime spiagge, contro Sassuolo e Fiorentina"

L'allenatore del Cagliari ed ex Fiorentina Claudio Ranieri ha parlato anche dell'ultima giornata di campionato, contro la Viola, nella conferenza stampa di ieri dopo la sconfitta contro il Milan: “Abbiamo ancora due ultime spiagge, le partite contro Sassuolo e Fiorentina. Dovremo fare due grandi partite e soprattutto siamo chiamati a fare risultato. Sarà una settimana cruciale per la nostra stagione e spetta a me controllare lo spogliatoio”.

“Abbiamo fatto ciò che potevamo fare”

E aggiunge: “Ho detto ai ragazzi che siamo stati troppo timidi nel primo tempo, non abbiamo neanche provato a impensierire il Milan. Abbiamo comunque fatto quello che potevamo fare, non dovevamo farci infilare negli spazi in contropiede dopo le nostre avanzate”.