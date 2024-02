Flachi: "Sconfitta di Lecce maturata per debolezza mentale. Davanti Belotti, Beltran e Nico non possono rimanere fuori. E Italiano..."

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola dopo la brutta sconfitta di Lecce. Queste alcune delle sue parole:

“Non si può perdere una gara come quella di Lecce, un gruppo come quello di Italiano non se lo può permettere, una squadra come quella viola non può prendere il 2-2 in quel modo. Hanno buttato tutto via per una debolezza mentale. Ora credo che Italiano debba trovare una soluzione davanti in vista di domenica, perché non credo che Nico, Beltran e Belotti possano stare fuori, ma con l'ex Roma in campo bisognerà cambiare modulo”