L'allenatore Ezio Capuano ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa Fiorentina, con le difficoltà registrate dal gruppo viola nelle ultime apparizioni. Questa la sua opinione: “Ad andare in campo alla fine sono i giocatori, non gli allenatori. Non penso che i grandi tecnici possono dire ai loro ragazzi cosa fare negli ultimi due minuti di partita. Non è sempre colpa dei tecnici, come la sconfitta a Lecce della Fiorentina”.

E ancora: “E' l'allenatore che si deve adattare ai giocatori che ha in rosa e alle loro caratteristiche, non il contrario. Con Belotti probabilmente la Fiorentina dovrà cambiare qualcosa, perché non è un giocatore che lega la manovra e lontano dalla porta fa fatica, ma è forte fisicamente".