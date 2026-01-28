Il rischio concreto di veder partire Fazzini. I due fattori che potrebbero influenzare la scelta del giocatore

Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna. Gli incroci tra questi due club nella finestra invernale di mercato non sono però ancora finiti.

La formula che non convince

I rossoblu stanno provando a portarsi a casa anche Fazzini. Gli emiliani si sono mossi formalmente per averlo in prestito con diritto di riscatto. Una formula che non convince i viola che vorrebbero inserire un obbligo che scatti a determinate condizioni; una di queste potrebbe essere la qualificazione in Europa del Bologna.

Fattore allenatori

C'è poi il giocatore. Fazzini si è detto in estate stracontento di approdare alla Fiorentina, squadra per la quale tifa e non avrebbe molta voglia di spostarsi. Italiano però è in pressing su di lui, mentre Vanoli lo ha rimesso in campo giusto ieri per la prima volta come titolare. Questi fattori potrebbero incidere sulla sua decisione finale.