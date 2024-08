L'ex ds della Ternana Stefano Capozucca ha parlato a tuttoveneziasport.it dell'arrivo del difensore viola Lorenzo Lucchesi ai lagunari in prestito. Queste le sue parole sul giocatore che hanno scorso ha giocato alle Fere: “Dalla Fiorentina arrivarono ben 5 giocatori, una cifra record: Delle Mura, Amatucci, Distefano e Favasuli oltre a Lorenzo, tutti ragazzi di grande talento. Mi ha fatto piacere rimanere in contatto con loro e che mi abbiano chiesto anche dei consigli nelle scorse settimane sul loro futuro”.

E ancora: “Non me ne vogliano a Venezia, dove ho tanti amici e stimo molto il direttore Antonelli, un caro amico. Ma solo per la convinzione che ho nelle sue capacità io gli ho consigliato di rimanere a Firenze e giocarsi le sue carte con i viola. Lui ha preferito andare al Venezia, ne era convinto ed è stata una sua decisione. E' normale che le due piazze abbiano qualche diversità a livello di aspettative e di organici, però secondo me Lucchesi ha dei margini di miglioramento notevoli. E' un difensore moderno, un mancino che può secondo me guadagnarsi il posto e che ha davanti a sé un futuro importante”.