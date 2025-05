Super amico di Edoardo Bove e tennista, Flavio Cobolli era presente all'evento di presentazione della partenship tra Fiorentina e Boreale, società nella quale è cresciuto calcisticamente il numero 4 viola. Queste le sue parole sulla loro amicizia del tennista romano e tifoso romanista riportate da tuttomercatoweb.com:

"Il nostro legame è speciale, siamo cresciuti insieme su un altro campo con la terra rossa però poi ci siamo uniti nella stessa squadra a calcio. Un'amicizia che dura da tanto tempo, siamo molto uniti sia dentro nel campo che fuori: io sul campo da tennis e lui da calcio. Ci salvaguardiamo e ci sosteniamo a vicenda".

E ancora: "Meglio io con il pallone o lui con la racchetta? Io con il pallone. Roma-Fiorentina? Sicuramente una partita molto difficile, il calendario delle ultime giornate non ci premia. Stiamo facendo un girone di ritorno importante, la squadra secondo me sta bene e siamo motivati per raggiungere l'obiettivo che tutti noi sogniamo dopo una stagione così complicata per come era partita. Sono fiducioso per domani, andrò allo stadio e sosterrò come un tifoso vero".