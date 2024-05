Bonaventura, il dubbio resta. Ma nel caso ce la facesse...

Questa mattina la Fiorentina svolgerà il proprio allenamento di rifinitura in vista della semifinale di ritorno della Conference League contro il Club Brugge. La squadra si allenerà, come di consuetudine, al Viola Park e poi partirà alla volta del Belgio.

Il dubbio che resta

Per un Ranieri che rischia la panchina, c'è anche un Giacomo Bonaventura che ancora non sa se viaggerà con i compagni alla volta del capoluogo delle Fiandre. Negli ultimi minuti del match contro il Verona ha riportato un problema fisico ed ha finito la gara zoppicando vistosamente.

Se Jack ce la facesse…

La rifinitura di oggi sarà fondamentale per capire meglio le sue condizioni e se potrà essere o meno della gara. Qualora ce la facesse, Italiano dovrebbe lanciarlo fin dall'inizio per riproporre lo stesso centrocampo messo in campo all'andata e la coppia centrale composta con Arthur.