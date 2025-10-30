Cesari: “Follia di Comuzzo, un tentativo di strangolamento su Esposito. Inquietante il rigore non concesso all’Inter”

L’ex arbitro di Serie A Graziano Cesari ha commentato su Pressing di Mediaset gli episodi di Inter-Fiorentina, esprimendosi in maniera molto critica nei confronti delle decisioni del VAR e del direttore di gara Sozza.

‘Comuzzo si disinteressa del pallone’

"L'episodio al 54’? Mi chiedo come il VAR abbia avallato la decisione del direttore di gara. Pio Esposito cerca di prendere posizione, Comuzzo si disinteressa della posizione del pallone e guarda solo lui. E poi c'è questo braccio intorno alla gola dell'avversario”.

‘Immagine inquietante’

“È un cravattone, un tentativo di strangolamento direi. È una follia. E non mi convince la posizione di Sozza. È un'immagine inquietante".