Fiorentina-Inter, un sold out che significa altissima affluenza. L'invito del club viola per i propri tifosi

Non è un mistero, per Fiorentina-Inter lo stadio Artemio Franchi sarà interamente sold-out. Domenica è prevista un'altissima influenza, per quella che con ogni probabilità sarà la gara casalinga con più spettatori della stagione. Il club si rivolge ai tifosi viola, invitandoli all'ingresso all'interno dell'impianto con largo anticipo, per evitare ritardi e complicazioni. Cancelli aperti dalle 16, due ore prima del fischio d'inizio.

La Fiorentina si rivolge ai suoi tifosi: “Ampio anticipo agli ingressi”

Ecco il comunicato: “ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, considerata l’altissima affluenza prevista per la gara con l’Inter, in programma domenica 1 dicembre alle ore 18:00, l’accesso allo stadio Franchi sarà possibile dalle ore 16.00. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi. Vi aspettiamo al Franchi!”.