L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato del momento attuale della Fiorentina, spaziando dalla sfida di Conference League alle prospettive della squadra gigliata nel prosieguo di stagione.

‘Ci possono stare le scelte di Vanoli, ma…’

“Non si può snobbare la Conference ma è comprensibile vista la situazione della Fiorentina che non si possano prendere rischi e certi calciatori siano stati lasciati a casa. Ci può stare di non convocare certe prime linee, ma la Conference non è certo un fastidio, la Fiorentina si è creata problematiche per altre ragioni, non perché gioca una competizione europea. Certo è che da qui alla finale di Conference ci sono ancora 8 gare minimo e una società debba fare i propri conti, dato che la priorità assoluta è rimanere in Serie A, e di conseguenza la partita col Pisa”.

‘Le società sono obbligate a fare delle scelte’

“Preferisco salvarmi senza andare in Europa e puntare anche a qualcosa di più l’anno prossimo. Attualmente l’unica prospettiva europea della Fiorentina è vincere la Conference League, e la strada è lunga. Concordo in pieno sulle convocazioni di Vanoli, ed in ogni caso al Franchi giovedì prossimo ci sarebbe la possibilità di ribaltare eventuali sconfitte, salvo disastri, non perdere sarebbe già buono in vista del ritorno. Oggi si giocano tantissime partite e le società sono obbligate a fare delle scelte. Per la Fiorentina c’è una salvezza da conquistare e che non arriverà per diritto divino”.