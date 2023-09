Scocca l'ora di Beltran?

Per Vincenzo Italiano è già il momento di nuove scelte. Domani a Milano la Fiorentina sfiderà l’Inter e serviranno forze fresche e soprattutto uomini in forma. Sulle decisioni peserà anche il fatto che questa gara è l’ultima prima della sosta del campionato e alcuni giocatori potrebbero stringere i denti ancora per novanta minuti a San Siro per poi rifiatare, convocazioni n azionali , ovviamente permettendo.

Ieri la squadra è scesa in campo al Viola Park alle 18 e in molti hanno fatto lavoro di scarico visto che sono stati impegnati giovedì contro il Rapid Vienna mentre altri hanno svolto allenamento completo a caccia di spazio dal primo minuto. Sono alte le possibilità di vedere in campo dall’inizio Beltran, come era accaduto contro il Lecce fra l’altro con risposte confortanti, pur senza gol. Difficile invece puntare nuovamente su Nzola che nella gara di ritorno dei playoff di Conference League non ha messo in campo la prestazione che era attesa dall’allenatore. L’angolano ha fallito una ghiotta occasione e in generale la condizione fisica non lo sta sostenendo. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.