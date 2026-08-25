Corriere Fiorentino: Moise ha detto sì, domani le firme?
Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concentra principalmente sulla prima partita della Fiorentina nella nuova stagione di Serie A. Spazio però anche al mercato, in particolare al caso Kean.
Il match
A pagina 6 il Corriere Fiorentino scrive giocando con il cognome dell'attaccante della Roma: “Molto Malen” e poi “Debutto amarissimo per la Fiorentina a Roma”. Di spalla il commento di Poesio “Il nuovo corso è rimasto a Firenze”.
Mercato
Sempre a pagina 6, ma in taglio basso, il quotidiano parla anche delle trattative di mercato della Fiorentina, concentrandosi sulla possibile cessione di Kean: “Moise ha detto sì, già domani le firme?”.
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