L'investitura che Zazzaroni riserva al centrocampista della Fiorentina: "L'unico autentico talento del calcio italiano"

Direttamente dal proprio profilo Instagram Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha postato una foto con Fagioli, che stasera scenderà in campo per la Fiorentina - con ogni probabilità, dal 1' - contro la Lazio.

A corredo della foto dei due, Zazzaroni aggiunge il suo personale commento, elogiando il regista viola: “Per me Nico è l'unico autentico talento del calcio italiano in questo momento”. Qui sotto, il post del giornalista:

