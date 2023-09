Mina infortunato in Nazionale? La FIFA prevede un indennizzo: ecco cosa c'è da sapere

Il neo arrivato Yerry Mina, che ancora deve esordire con la maglia della Fiorentina, si è infortunato questa notte nel match contro Cile valido per le qualificazioni al prossimo mondiale. Il centrale d'esperienza della Colombia è uscito zoppicante dal campo e per lui si teme un lungo stop.

Ma c'è una piccola buona notizia per la Fiorentina. Infatti, per tutti quei giocatori infortunatosi con le nazionali la FIFA prevede un indennizzo ai club. Si chiama Club Protection Program e funziona così: "una polizza assicurativa che copre il rischio infortuni dei giocatori delle nazionali. Il CPP garantisce che la FIFA fornisca un risarcimento per le perdite subite dal club (in base allo stipendio percepito dal giocatore) durante il periodo in cui il giocatore non è disponibile per il rispettivo club".