Viery: "Ho già scelto il mio numero di maglia, Dodò può aiutarmi molto qui a Firenze"

Il nuovo centrale difensivo della Fiorentina, Viery, ha parlato di quello che su cui si sta concentrando in questi primi giorni di lavoro in viola.

Dodô e l'allenamento

“Giocavo sempre sull’anticipo, ho imparato che dovrò essere più paziente qui in Italia. Dodˆo mi ha aiutato da quando sono qui nella quotidianità, ma non conosco il suo futuro perché non ne abbiamo mai parlato”.

Il numero di maglia

“Ho scelto il numero di maglia che sarà il 33. Mi piace anche la 44, ma qui c’è già un giocatore che la sta utilizzando quella maglia e allora ho cambiato numero. Tutti i giocatori brasiliani sognano di arrivare in Nazionale e darò il massimo per provare a conquistarla”.