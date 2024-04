Gli occhi della Fiorentina e non solo su Gilardino e ora il Genoa vuole blindare il proprio tecnico: i dettagli

Genoa-Gilardino: avanti insieme?

Dopo settimane di confronti, discussioni e valutazioni, il Genoa ha avanzato la sua offerta di rinnovo a mister Alberto Gilardino. La società rossoblù vuole trattenere l'attuale allenatore in scadenza di contratto e gli ha presentato una proposta sostanziosa per prolungare la sua avventura in Liguria.

Come scrive 'Il Secolo XIX', sul piatto la società del Grifone avrebbe messo un contratto di tre anni da un milione di euro netto a stagione più bonus che potrebbero far lievitare lo stipendio del ‘Gila’ fino a 1.5 milioni di euro netti a stagione.

L’interesse della Fiorentina, ma non solo…

Gilardino ha portato il neopromosso Genoa ad una salvezza con larghissimo anticipo e nelle ultime settimane è stato avvicinato da tre club: soprattutto dalla Fiorentina, ma anche dal Torino e dal Monza. Tenendo in considerazione il fatto che Gilardino al momento guadagna 500mila euro, si tratterebbe di un ritocco dell'ingaggio decisamente importante e adesso la società attende con fiducia la risposta del tecnico.