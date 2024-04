Biraghi raggiunge un Leone di Ibrox e mette nel mirino un capitano viola del secondo dopoguerra

Nella bruciante sconfitta di ieri sera al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha toccato quota 246 presenze in maglia gigliata, compiendo un altro scalino nell’almanacco della storia viola e portandosi in compartecipazione alla 25esima posizione complessiva per numero di gettoni con la casacca della Fiorentina.

A pari merito con un ‘Leone di Ibrox’

Il numero 3 lombardo ha eguagliato il totale di gettoni di Alberto Orzan, difensore Campione d’Italia in viola nel 55-56 e vincitore della Coppa Delle Coppe, che gli è valso l’eterna memoria tra i ‘Leoni di Ibrox’, e della Coppa Italia nella gloriosa annata 60-61. Orzan, friulano doc, si era poi stabilito a Firenze, dove è recentemente scomparso, nell’agosto del 2022.

L'ex difensore viola Alberto Orzan

Il prossimo obiettivo è ad appena uno scalino di distanza

Per Biraghi, a Firenze dal 2017, e presenze sono così ripartite: 200 in Serie A, 20 in Coppa Italia, 25 in Conference League e 1 in Supercoppa Italiana. Adesso ad una presenza di distanza c’è Augusto Magli, mediano della Fiorentina dal 1941 al 1943 ma soprattutto dal 1945 al 1954, quando divenne un idolo della tifoseria gigliata e indossò anche la fascia di capitano.