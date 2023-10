La giornalista di Sky Sport, Vanessa Leonardi, è intervenuta a Radio Bruno Toscana per fare il punto sulla Fiorentina:

“Brava Fiorentina che veniva da una brutta sconfitta e da giorni difficili dopo l’Empoli. Bella reazione, Cukaricki non stratosferico ma Genk e Ferencvaros non gliene hanno fatti 6. Italiano? Ma quando mai è rilassato, sorridente solo con Nico all’intervallo l’avevo visto, ma poi non molla mai, è sempre sul pezzo”.

Poi ha aggiunto: “Beltran o Nzola? L’argentino si è sbloccato, due gol e una traversa, e Italiano potrebbe battere il ferro dato che è ancora caldo. Tutti gli indizi portano a lui ma Nzola ha bisogno di sbloccarsi... contro i serbi ha sbagliato tanto sotto porta. Potrebbe innervosirsi se non trovasse ancora la rete”.