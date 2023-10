Sospiro di sollievo per Kayode: Le partite che salterà il terzino viola

“Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una distorsione di medio grado in assenza di lesioni ossee e ligamentose significative: il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, un bel respiro profondo e tutta l’aria fuori: per Michael “Mike” è andata bene, sicuramente meno peggio rispetto a quanto aveva fatto temere il duro intervento di Tosic in Fiorentina-Cukaricki. Pochissimi minuti e il giovane esterno viola era stato costretto a lasciare il terreno di gioco in lacrime, con il dolore che gli rimbombava nella testa per quella caviglia sinistra che si era girata in maniera del tutto innaturale sotto il peso dell’avversario.

E difatti “distorsione” era stata anche la prima diagnosi dello staff medico viola negli spogliatoi, con la preoccupazione di tutti che ci potesse essere un interessamento o dei legamenti o delle ossa. Così per fortuna l’esame specifico ha detto che non è stato e, pur rimanendo il problema, Kayode può tirare un sospiro di sollievo e Italiano limitare i danni lì sulla fascia destra in difesa dove già manca Dodo. In un’ipotesi di rientro del giovane classe 2004, Lazio e Juventus nell’ordine sono da escludere e con ogni probabilità anche il ritorno in Serbia, ma il Bologna prima della sosta può essere un punto d’arrivo.