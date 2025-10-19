Under 16, la Fiorentina di Cristiani non va oltre il pari, ma mantiene la testa della classifica

Pareggio in trasferta per l'Under 16 di Enrico Cristiani. Nella sesta giornata di campionato, al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, Pescara-Fiorentina è terminata 1-1.

Primo posto in classifica per i Viola

Per i viola, la rete ha visto la firma di Gobbo. La Fiorentina mantiene così l'imbattibilità e sale a 14 punti in classifica dopo sei gare. Primato consolidato nonostante oggi non siano arrivati i tre punti.