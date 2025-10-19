Under 16, la Fiorentina di Cristiani non va oltre il pari, ma mantiene la testa della classifica
Il tecnico della Fiorentina Under 15 Enrico Cristiani. (da ACF Fiorentina)
Pareggio in trasferta per l'Under 16 di Enrico Cristiani. Nella sesta giornata di campionato, al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, Pescara-Fiorentina è terminata 1-1.
Primo posto in classifica per i Viola
Per i viola, la rete ha visto la firma di Gobbo. La Fiorentina mantiene così l'imbattibilità e sale a 14 punti in classifica dopo sei gare. Primato consolidato nonostante oggi non siano arrivati i tre punti.
