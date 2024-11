Non solo Martinelli: un altro giovane promettente portiere della Fiorentina si mette in mostra con l’Italia

In questa pausa nazionali la Fiorentina sta avendo ben due giovani portieri protagonisti con la maglia dell’Italia. Il classe 2006 Tommaso Martinelli è ormai la certezza di Alberto Bollini nell’Under 19, ed ha mantenuto inviolata finora la propria porta nelle due sfide contro Montenegro e Bosnia Erzegovina. Tuttavia, anche un altro portiere promettente portiere viola si è potuto mettere in mostra: si tratta del classe 2007 Tommaso Vannucchi.

Il giocatore viola in evidenza con la Nazionale Under 18

Con l’Italia Under 18 di mister Daniele Franceschini il portiere della Fiorentina ha giocato da titolare la seconda delle due amichevoli che gli Azzurrini hanno disputato contro i pari età della Svizzera. L’Italia ha sconfitto 1-0 la Svizzera a Gavirate, col portiere viola che si è reso protagonista di ottimi interventi, permettendo all’Italia di vincere all’ultimo tuffo col gol segnato da Di Nunzio. Vannucchi ha indossato anche la fascia di capitano.

Tommaso Martinelli. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com

Esperienza già consolidata con la maglia dell'Italia

Vannucchi ha giocato finora 5 partite da titolare con la Fiorentina Primavera, offrendo un rendimento piuttosto altalenante. Il giocatore viola ha certamente margini di crescita e in lui c’è la fiducia non solo del club gigliato ma anche della federazione azzurra. Vannucchi ha già raccolto 17 presenze nelle formazioni giovanili dell’Italia e punta a migliorarsi ancora per ottenere la conferma in futuro, con le nazionali che disputano competizioni internazionali.