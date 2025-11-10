Polverosi: "Spaventosi errori difensivi della Fiorentina. Roba da dilettanti o da professionisti terrorizzati"

Sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo stamani un'analisi del pareggio tra Genoa e Fiorentina, firmata Alberto Polverosi.

“Errori spaventosi”

Il giornalista ha scritto: “La prima di De Rossi e Vanoli è stata una rincorsa all’ultimo... errore. Spaventosi quelli della difesa viola, De Gea compreso. Se i nuovi allenatori non faranno in fretta a superare i limiti di chi e di cosa hanno ricevuto in eredità, il campionato li farà soffrire fino alla fine”.

“Roba da dilettanti”

Tanti errori tecnici sui gol subiti dai viola: “La Fiorentina ne ha presi nove su situazioni di gioco da fermo”. “In Serie D una roba così la vedi raramente” è il commento sull'1-0 momentaneo del Genoa. Mentre sul 2-2 e il caos in area gigliata è “una roba da dilettanti o anche da professionisti imballati e terrorizzati”.