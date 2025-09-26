Busquets si ritira, De Gea lo omaggia: "Un giocatore unico che rendeva facili le cose difficili"

A 37 anni è arrivato il ritiro dal calcio giocato di Sergio Busquets, storico centrocampista del Barcellona e della Spagna che in carriera ha vinto praticamente tutto tra club e Nazionale. Con lui ha condiviso la maglietta della Roja anche il portiere della Fiorentina David De Gea, che gli riservato un messaggio speciale.

“Grazie per tutti Busi - scrive De Gea su Instagram - Un giocatore unico, che ha reso facili le cose difficili. Sempre nel posto giusto, sempre capace di prendere la decisione migliore. Fuori dal campo un vero crack”, il tutto a corredo di una foto che li ritrae insieme durante un allenamento con la Spagna.