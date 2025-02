Il ritorno del figliol prodigo: Zaniolo si gioca subito una maglia con Colpani per il palcoscenico di San Siro

Un bel po' di curiosità è inevitabile per capire che faccia avrà la prima vera Fiorentina post mercato di gennaio. Una squadra rimasta senza esterni, con diversi titolari o potenziali tali in più, pronti al debutto. Tra i neo arrivati c'è Nicolò Zaniolo che ritrova Firenze a una decina d'anni di distanza dal suo addio: un ritorno da figliol prodigo di fatto. E il classe '99 è già in competizione con Colpani, stesso piede, posizione simile ora che di fasce non si dovrebbe più parlare in fase offensiva. Probabile che per lui possa esserci spazio alle spalle di Kean, magari in alternanza con Gud e Beltran.