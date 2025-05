Corriere dello Sport-Stadio: La notte dei rimpianti

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si leggono i titoli sulla sconfitta della Fiorentina in Conference League contro il Real Betis. In prima pagina: “Amaro viola”.

E all'interno, a pagina 2 e 3 al centro: “Viola, coppa stregata”. E di spalla l'editoriale di Polverosi: “La notte dei rimpianti”. E a destra le pagelle: “Kean isolato, Gud non incide”. A pagina 4: “Air Robin, muscoli, cuore e testa” e “Firenze delusa. Dodo: 'Abbiamo dato tutto'".