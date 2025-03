Corriere dello Sport-Stadio: Gosens tutto della Fiorentina, ci siamo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Trovata la Viola”. E inoltre: “Raffa ha deciso: formula 3-5-2”.

Pagina 23

Grande spazio per: “Fiorentina, il 3-5-2 ora è la via d’uscita”. Sottotitolo: “Le defezioni in attacco ridisegnano la Viola. Con il Lecce ritrovata anche la solidità difensiva: si riparte da qui".

Gosens viola

Di spalla: “Adli resta ancora in dubbio: forse salta Atene”. In taglio basso invece c'è: “Gosens è a un passo dal riscatto”. Catenaccio: “All’Union Berlino la Fiorentina verserà 7,5 milioni di euro: il futuro è viola”.