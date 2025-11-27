Monti: "La Fiorentina di Vanoli non può permettersi di far differenze tra campionato e Conference. Ogni partita è un'occasione"

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un colllegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della squadra viola a poche ore dalla sfida di Conference League di questa sera.

“Quello che voglio vedere stasera dalla Fiorentina è sicuramente l’impegno che ho visto nell’ultima partita contro la Juventus. Un atteggiamento giusto che fa un po’ intravedere la mentalità e la voglia del nuovo allenatore, che ci sta mettendo di tutto per tirare fuori la squadra da questa situazione. Quella di stasera è una partita molto importante: è vero che in campionato stiamo facendo fatica e che l’obiettivo principale sarà salvarsi, ma questa competizione non è assolutamente da buttare via. Io a Febbraio vorrei vedere dove siamo, sia in campionato che in Conference, e solo li potremo iniziare a fare calcoli”.

“I giocatori adesso devono metterci il massimo dell'impegno”

Ha anche aggiunto: “Adesso l’impegno deve essere massimo e, come ha detto lo stesso Vanoli, la Fiorentina deve iniziare a pensare partita dopo partita: a maggior ragione in questo momento che dobbiamo tornare immediatamente a vincere. Sarebbe una vittoria che potrebbe dare qualcosa di piu dal punto di vista del morale, e sappiamo adesso quanto questa squadra abbia bisogno di ritrovare fiducia in se stessa”.

“Non possiamo permetterci di fare differenze tra campionato e coppa”

Ha parlato anche di un fattore non trascurabile: “Le partite sono queste, non possiamo fare differenze tra campionato e coppa: dobbiamo fare tutte le partite ad alto livello. Quella si stasera è un’occasione importante che ha la Fiorentina per far vedere che il suo valore non è quello testimoniato della classifica. I giocatori non sono cosi scarsi come vogliamo farli passare, non sono da Champions League ma neanche da zona retrocessione, e sono loro i primi a doverlo dimostrare in campo. Sono convinto che abbiano qualità e forza per uscirne, ma adesso devono tirarle fuori: quelle come stasera sono occasioni che la Fiorentina deve sfruttare”.

“Ogni partita adesso è un'occasione per la Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Se si porta a casa la partita stasera, domenica contro l’Atalanta l’atteggiamento della squadra sarà totalmente diversa. E di questo ne sono sicuro. Non possiamo fare una differenziazione a questo punto della stagione, pensando solo al campionato e tralasciando la Coppa. Ogni partita da alla Fiorentina la possibilità di rimettere la testa apposto: e dico così perché sono convinto che gran parte dei problemi della Fiorentina siano mentali”.